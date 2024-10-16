Зеленский включил в «план победы» приглашение Украины в НАТО до окончания конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной раде свой так называемый «план победы». Трансляция прошла в его Telegram-канале.

Всего проект включает пять пунктов и три секретных дополнения. План предполагает приглашение Украины в НАТО до окончания конфликта, продолжение «операций» в России, снятие ограничений на удары по ней и размещение на Украине «неядерного сдерживающего пакета».

Также в списке — развитие стратегически-экономического потенциала Украины и усиление антироссийских санкций. Последний пункт гласит, что после окончания конфликта военные смогут использовать свой опыт для укрепления обороны Европы и НАТО. Три пункта содержат секретные приложения, которые представили западным союзникам.

Главком ВСУ Александр Сырский ранее провел телефонный разговор с начальником штаба обороны Великобритании Тони Радакином. Стороны обсудили возможность поражения российских военных объектов.