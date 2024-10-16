«План победы» президента Украины Владимира Зеленского имеет мало общего с реальностью и не отражает желания государства. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале.

Он назвал пустыми словами представленные пункты документа Зеленского. План предъявляет множество требований странам-союзникам, в то время как в самом государстве авторы ничего менять не планируют, отметил парламентарий. В качестве примера он привел отсутствие положений о необходимости бороться с коррупцией и укреплять демократические институты на Украине.

«Мы много требуем от партнеров, а наша роль в этом какая?» — задался вопросом депутат.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков нашел сходства между «мирным планом» Зеленского и американской стратегией. По его мнению, оба подхода основываются на продолжении конфликта до полного истощения украинских ресурсов.