Востоковед Ким: договор о партнерстве РФ и КНДР направлен на обеспечение безопасности

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Евгений Ким раскрыл основную идею договора о партнерстве РФ и КНДР. Об этом сообщило ОТР .

По словам эксперта, документ направлен на оборону, а не на нападение. Он имеет принципиальное значение с точки зрения безопасности как Северной Кореи, так и российских дальневосточных границ, пояснил ученый.

Он также отметил, что в договоре прописаны совместные действия в ситуации с агрессией от третьей стороны. Соглашение предусматривает обеспечение безопасности.