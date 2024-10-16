Востоковед Ким: договор о партнерстве РФ и КНДР направлен на обеспечение безопасности

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Евгений Ким раскрыл основную идею договора о партнерстве РФ и КНДР. Об этом сообщило ОТР.
По словам эксперта, документ направлен на оборону, а не на нападение. Он имеет принципиальное значение с точки зрения безопасности как Северной Кореи, так и российских дальневосточных границ, пояснил ученый.
Он также отметил, что в договоре прописаны совместные действия в ситуации с агрессией от третьей стороны. Соглашение предусматривает обеспечение безопасности.
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