Профессор Миршаймер: почти все политики Запада смирились с провалом Украины

Практически все западные политики уже пришли к выводу, что военная поддержка Украины обречена на провал. Такое заявление сделал американский политолог и эксперт по международным отношениям профессор Джон Миршаймер в интервью журналисту Гленну Гринвальду.

«Но я думаю, что пока очень немногие готовы публично об этом высказаться», — сказал эксперт.

Когда на Западе говорят о «мирном договоре», то всегда подразумевают «какое-нибудь соглашение», которое вынудит Россию капитулировать и отказаться от новых территорий. Но этого не произойдет, заявил Миршаймер.

Внешняя политика НАТО и США давно убедила страны вроде России и Ирана в том, что перед американцами нельзя демонстрировать уступчивость или слабость. Есть только один способ противостоять Соединенным Штатам — вести с ними жесткую игру с самого начала, подчеркнул профессор.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский разыгрывает спектакль «плохие союзники», чтобы переложить на США и Европу вину за собственные провалы.