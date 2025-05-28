Москва и Подмосковье подверглись новой массированной атаке дронов. Главное о налете 28 мая

В ночь на 28 мая Москва и Подмосковье снова подверглись атаке украинских беспилотников. 360.ru собрал все, что известно о последствиях налета и работе столичных авиагаваней к этому часу.

Последствия атаки БПЛА в Зеленограде и Чехове, взрывы в Дубне По последним данным, за ночь силы ПВО сбили 42 беспилотника над территорией Московской области. Информацию об этом опубликовал в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Воробьев. Среди жителей, к счастью, никто не пострадал. Из-за упавших фрагментов дронов повреждения получили три дома в селе Троицкое в Чехове.

Кроме того, повреждения получил технопарк «Элма» в Зеленограде. На его территории вспыхнул пожар (из-за чего сгорел дотла припаркованный рядом автомобиль), а взрывной волной повышибало стекла в окнах на площади почти 200 квадратных метров. Мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что серьезных разрушений и пострадавших в результате случившегося нет. На месте ЧП работают специалисты.

Фото: РИА «Новости»

360.ru удалось пообщаться с несколькими жителями села Троицкое, где разрушения оказались более масштабными. Одна из женщин рассказала, что обломок дрона рухнул рядом с ее домом, после чего начался пожар — пламя объяло соседский дом.

Был сильнейший взрыв. Пламя озарило все окно, хотя оно было занавешено. Жительница села Троицкое

Очевидица из Зеленограда в беседе 360.ru рассказала, что в городе прогремели три взрыва, последний из которых прозвучал в 04:30. Горожанка увидела пролетающий дрон, который сбили системы ПВО. «Слышала выстрелы и увидела за домом черный дым. <…> Это ужас, так было страшно», — призналась она. О нескольких взрывах при работе ПВО также рассказали жители Дубны. По их словам, дроны летели со стороны города Конаково в Тверской области.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Как работают аэропорты 28 мая из-за атаки беспилотников На фоне атак Росавиация принимала решение о временном закрытии воздушного пространства — столичные аэропорты приостанавливали работу до утра. Ограничения сняли в 07:15. В Шереметьево также сообщали, что усилили работу обслуживающего персонала и наземных служб. Авиаперевозчики предупредили пассажиров об изменениях в расписании рейсов, в том числе и перенаправлении самолетов в другие аэропорты. Из-за ночной атаки дронов около 14 летевших в Москву самолетов приземлились в воздушной гавани Пулково в Петербурге. «Аэрофлот» отметил, что часть рейсов вынужденно отменяют или объединяют, а Nordwind Airlines подтвердила задержку четырех лайнеров в аэропорту города Иваново.

Фото: РИА «Новости»

«Уральские авиалинии» сообщили, что изменения в расписании коснулись рейсов в воздушных гаванях Домодедово и Жуковский. По данным компании, задерживаются 15 самолетов. Также пять бортов совершили посадку на запасном аэродроме в Нижнем Новгороде, еще пять рейсов отменили. Во Внукове, Шереметьеве и Домодедове попросили следить за изменениями на онлайн-табло.

Налет дронов в других регионах Ночью атакам БПЛА, помимо Московского региона, подверглись еще четыре области. По данным Минобороны, средства ПВО нейтрализовали 296 аппаратов. Под Тулой военные сбили 25 украинских дронов. Губернатор Дмитрий Миляев сообщил, что обошлось без пострадавших и разрушений инфраструктуры. В Брянской области из-за атаки повреждения получили два жилых дома. Всего над регионом со вчерашнего вечера нейтрализовали 83 дрона самолетного типа.

«В одном из домов поврежден фасад. В другом доме повреждены пять торговых помещений», — подчеркнул губернатор Александр Богомаз.

Фото: РИА «Новости»

Под Смоленском уничтожили 11 дронов. Их подавили в Починковском округе, рассказал глава региона Василий Анохин. Также массовую атаку зафиксировали в Калужской области — там ликвидировали 15 аппаратов. «На окраине Обнинска обломки уничтоженного БПЛА упали на крышу жилого дома. По предварительной информации, пострадавших и значительных повреждений нет», — добавил губернатор Владислав Шапша. По его словам, дроны сбили на территориях Думиничского, Козельского, Малоярославецкого, Боровского, Жуковского, Тарусского районов и на окраине Обнинска. В оборонном ведомстве заявили, что беспилотники также нейтрализовали в Воронежской, Ивановской, Белгородской, Владимирской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской и Тверской областях.