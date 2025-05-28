Часть рейсов Аэрофлота перенаправили из-за временных ограничений в Шереметьево

Некоторые рейсы Аэрофлота перенаправили на запасные аэродромы или задержали. Это связано с вводов временного запрета на прилет и вылет воздушных судов в аэропорту Шереметьево, а также на использование воздушного пространства московского авиаузла, сообщила пресс-служба авиакомпании.

Компания внесла вынужденные изменения в график полетов, включая отмену и объединение некоторых рейсов.

Пассажирам порекомендовали уточнять актуальную информацию на онлайн-табло официального сайта Аэрофлота, на информационных экранах в аэропорту или через громкоговорящие объявления.

«Пассажирам отмененных рейсов предлагается переоформление билета на последующие рейсы. Пассажирам, принявшим решение отказаться от дальнейшего перелета, будет произведен полный возврат стоимости билета», — заявили в пресс-службе.

Аэрофлот усилил работу наземных служб и контакт-центра. В Шереметьево сотрудники помогают людям с переоформлением билетов, а также предоставляют воду, питание и размещение в гостиницах при длительном ожидании вылета.

Пассажиры задержанных или перенаправленных рейсов получают обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами России и стандартами авиакомпании, в зависимости от продолжительности задержки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за ночь на подлете к Москве силы ПВО уничтожили 33 беспилотника. По его словам, пострадавших и разрушений нет.