Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский начали прием и выпуск самолетов

В аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево в 07:15 сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он подчеркнул, что работу воздушных гаваней ограничивали ради обеспечения безопасности. Из-за приостановки выпуска и приема самолетов некоторые рейсы перенаправили на запасные аэродромы или задержали.
В ночь на 28 мая украинские боевики пытались атаковать Москву с помощью БПЛА. губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в области за ночь уничтожили 42 беспилотника. По его словам, системы противовоздушной обороны отработали в 12 муниципальных образованиях.
Обошлось без пострадавших. Из-за падения фрагментов БПЛА повреждения получили три жилых дома в селе Троицком в Чехове.
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