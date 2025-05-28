Пожар на территории технопарка «Элма» в Зеленограде сняли на видео

Из-за падения обломков БПЛА в Зеленограде произошел пожар на территории завода. Видео с места ЧП появилось в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, что с территории производственного объекта идет черный густой дым.

По информации источника 360.ru в экстренных службах, в здании выбило стекла на первом, втором и третьем этажах. Площадь пожара возле завода составляет примерно шесть квадратных метров, загорелся автомобиль.

Ночью украинские военные атаковали Москву с помощью дронов. На подлете к городу средства противовоздушной обороны уничтожили 33 БПЛА. Жительница Зеленограда рассказала 360.ru, что в период с 04:00 до 04:30 утра прозвучали три взрыва.

Обошлось без пострадавших. На место ЧП прибыли оперативные службы.