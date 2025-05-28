«Это ужас, так было страшно». Жительница Зеленограда рассказала о ночной атаке дронов

Первый взрыв в Зеленограде из-за атаки украинских беспилотников прогремел примерно в 4:00. В результате могли пострадать несколько нежилых зданий, заявила 360.ru местная жительница.

«В четыре утра мы вскочили от сильного взрыва, как будто бомбы по нам ударили. Пошли с мужем на балкон. Через минут 10 после этого сильного взрыва был еще один», — рассказала она.

По ее словам, всего прогремели три взрыва. Последний прозвучал примерно в 4:30.

«Я видела с окна, что летел дрон, а потом слышала выстрелы и увидела за домом черный дым. <…> Это ужас, так было страшно», — призналась женщина.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что ночью украинские боевики атаковали столицу с помощью дронов. Средства ПВО отбили атаку, обошлось без пострадавших. По данным Минобороны, на подлете к Москве нейтрализовали 33 БПЛА.