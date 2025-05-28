Силы ПВО сбили за ночь 42 беспилотника в Подмосковье
В течение ночи силы ПВО сбили над территорией Московской области 42 беспилотника. Данные привел в своем Telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Силы ПВО отработали по целям в 12 муниципальных образованиях региона. Всего к этой минуте было сбито 42 БПЛА. Все службы сработали оперативно и слаженно», — подчеркнул он.
По последним данным, при атаке БПЛА повреждения получили три жилых дома в селе Троицком в Чехове. Никто из жителей не пострадал.
«По каждому из случаев на месте работают экстренные службы. Жителям всех пострадавших домов будет оказана необходимая помощь и поддержка», — подчеркнул Воробьев.
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