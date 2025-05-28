В Шереметьево усилили работу наземных служб и персонала на фоне атаки БПЛА

В аэропорту Шереметьево усилили работу обслуживающего персонала и наземных служб. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

«В терминалах со стороны аэропорта и авиакомпании Аэрофлот проводится активная работа с пассажирами по информированию, переоформлению на новые рейсы, а также по предоставлению услуг на время ожидания вылета», — заявили в аэропорту.

Там же отметили, что введут корректировки в расписании полетов из-за временных ограничений, введенных ночью.

В связи с ограничениями в использовании воздушного пространства московского авиаузла, часть рейсов российских и иностранных авиакомпаний перенаправили на запасные аэродромы.

Некоторые самолеты, которые должны были прибыть в Шереметьево, приняли в других авиагаванях. Пассажирам рекомендовали уточнять статус своих рейсов перед вылетом.

Ранее представитель Росавиации Артем Кореняко заявил, что в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево в 07:15 сняли запрет на прием и выпуск самолетов. Он отметил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.