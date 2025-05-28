Жители Дубны услышали до 15 взрывов в небе

Взрывы прогремели над Дубной, сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Местные жители рассказали журналистам, что услышали до 15 взрывов в небе. По их мнению, это средства ПВО работают по беспилотникам. В небе появился дым от сбитых дронов и раздались громкие звуки.

Очевидцы отметили, что беспилотники полетели со стороны города Конаково в Тверской области.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на подлете к Москве уничтожили 33 беспилотника. По его словам, часть БПЛА сбили в Зеленограде, во время ЧП никто не пострадал и обошлось без разрушений. На местах падения обломков работают сотрудники оперативных служб.

Также ВСУ атаковали Брянскую область. По словам губернатора региона Александр Богомаз, во время уничтожения дронов повредились окна в одном из домов Фокинского района Брянска.