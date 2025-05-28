После отражения атаки БПЛА в Зеленограде никто не пострадал

Собянин: во время отражения атаки БПЛА в Зеленограде никто не пострадал

Во время отражения атаки беспилотников в Зеленограде никто не пострадал. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале .

«В результате отражения атаки вражеских беспилотников в Зеленограде по предварительной информации серьезных повреждений и пострадавших нет», — написал он.

По его словам, на место падения БПЛА прибыли сотрудники оперативных служб.

По данным градоначальника, сегодня ночью силы противовоздушной обороны уничтожили 33 беспилотника на подлете к Москве.

Кроме того, украинские силы предприняли массированную атаку беспилотниками на Брянскую область. Как заявил губернатор региона Александр Богомаз, во время уничтожения вражеских дронов в одном из жилых домов Фокинского района Брянска повредились окна. Также повреждения получили шесть припаркованных рядом автомобилей.