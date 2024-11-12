Украина показала слабость, Курахово все ближе. Что происходит в зоне СВО

Ситуация для ВСУ в зоне проведения спецоперации стратегически складывается негативно, заявил в беседе с 360.ru доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ, политолог Максим Чирков. Он отметил, что массовая эвакуация и уничтожение собственной инфраструктуры свидетельствует о слабости Украины. Эксперт спрогнозировал, что ближайшие два-четыре месяца станут решающими, и для этого есть веские аргументы. 360.ru разбирался в ситуации на фронте.

Российские войска взяли под контроль Колесниковку В Харьковской области российские войска освободили село Колесниковка, чуть ранее взяли под контроль Кругляковку, что открыло доступ к важному стратегическому логистическому узлу — городу Купянску. ВСУ лишились путей для подвоза снабжения, а группировка «Запад» ВС России сможет наступать вдоль водохранилища на юг, в направлении Боровой, откуда открывается дорога на Изюм и Красный Лиман. «В первую очередь это конечно транспортная логистическая инфраструктура, то есть железнодорожная ветка, которая проходит через Изюм и Красный Лиман. Вопросы логистики здесь являются очень важными», — отметил политолог Максим Чирков. В Минобороны России сообщили, что украинские войска за прошедшие сутки, 10 ноября, потеряли до 1800 боевиков и танк. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, арсеналам, складам горючего и логистическому центру ВСУ. Также ударили по цехам производства и испытания оперативно-тактических ракет «Сапсан» и беспилотников.

На фронт продолжают отправлять передовую военную технику. «Ростех» передал Министерству обороны партию истребителей нового поколения Су-57 и самолетов Су-35С поколения 4++. Машины прошли полный цикл заводских испытаний, военные летчики протестировали их в различных рабочих режимах. Самолеты совершили перелет на аэродромы базирования. Военкор Евгений Поддубный разместил в Telegram-канале кадры работы российских ТОС на Харьковском направлении.

ВС России подступают к Курахову в ДНР Российская армия продолжает продвигаться на всех участках фронта в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин. Подразделения ВС РФ подступают к Курахову, контроль над этим населенным пунктом обезопасит Донецк от обстрелов ВСУ. «Видим, что наши подразделения действуют достаточно слаженно, выверенно и не только работают в самом уже Курахове, но и мы видим, что перерезаются линии снабжения противника, идет охват населенного пункта», — заявил глава ДНР. По словам Пушилина, с Кураховского направления летят не только ракеты, но и беспилотники, что представляет серьезную угрозу для населения Донецка. «Бойцы 60-й мотострелковой бригады установили российский флаг в населенном пункте Макаровка на Времьевском выступе, на стыке Запорожья и ДНР», — сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Накануне Минобороны сообщило, что подразделения группы «Центр» освободили населенный пункт Волченка в ДНР, а также нанесли удары по складам и местам запуска беспилотников.

Фото: РИА «Новости»

Массовая эвакуация в Харьковской области На Украине массово эвакуируют жителей населенных пунктов в Харьковской области, сообщил глава местной военной администрации Олег Синегубов, его процитировало РИА «Новости». По его словам, киевские власти решили принудительно вывезти все взрослое население 10 сел и поселков Боровского направления. «На самом деле ситуация складывается для Украины достаточно тяжело. Массовая эвакуация из Харьковской области — это не сиюминутное указание, это о том, что в целом ситуация для Украины стратегически складывается негативно», — пояснил политолог Чирков. Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец в украинских СМИ заявил, что внутренние перемещенные украинцы из-за социально-экономических трудностей на новом месте возвращаются в прифронтовые города и на неподконтрольные Киеву территории. Он отметил, что это вызывает беспокойство, и правительству стоит обозначить, на какую помощь стоит рассчитывать эвакуированным гражданам, передало РИА «Новости».

Фото: РИА «Новости»

Кураховскую ТЭС решили разобрать на запчасти Город Курахово расположен в 20 километрах к западу от Донецка, в нем расположена крупная ТЭС и водохранилище. Назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин заявил, что плотина кураховского водохранилища повреждена, уровень воды в реке Волчья повысился на 1,2 метра. Газета The Wall Street Journal одновременно с этим сообщила, что власти Украины решили разобрать Кураховскую ТЭС на запчасти для ремонта других электростанций. «С приближением морозов Украина нашла самое быстрое решение в пределах своих границ — каннибализация собственных энергетических объектов в ходе масштабной перестановки», — отметила газета. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что ВСУ готовят массированный удар по дамбе в Васильевке на реке Карачекрак в Запорожской области. Украина готова устроить теракт ради накала обстановки в регионе, отметил Рогов. Киевский режим, разрушая собственную инфраструктуру, не только пытается решить проблемы в энергоснабжении страны, но и доставить неприятности российским войскам. «Новости, что ВСУ подорвали дамбу Курахского водохранилища — это попытка повредить, подорвать возможности по логистике в этом регионе. Конечно, это все происходит не от сильной позиции Украины. Украина демонстрирует слабость, уничтожая инфраструктуру для того, чтобы создать определенные сложности Вооруженным силам Российской Федерации», — отметил Чирков.

Фото: РИА «Новости»

Украина «готовится» к переговорам Анонимный украинский чиновник сообщил агентству Reuters, что большинство граждан страны считают ближайшие четыре-пять месяцев критическими. Влияние на сроки окончания конфликта может оказать избрание Дональда Трампа на пост президента США. «Я надеюсь, что конфликт подходит к концу. <…> Сейчас мы определим позиции для обеих сторон на переговорах, стартовые позиции», — подытожил собеседник агентства. Чирков считает, что на сроки окончания боевых действий также повлияет и ослабленная экономика Украины, и повышенная нагрузка на инфраструктуру в зимний сезон. «Украинская экономика в настоящее время просто не жизнеспособна без внешней поддержки. <…> Инфраструктурные возможности Украины из-за боевых действий очень сильно ограничены, критический момент для Украины наступает по многим причинам, для военной операции, для проведения боевых действий также ресурсов становится все меньше и меньше», — подчеркнул политолог.

Фото: РИА «Новости»

Если раньше украинские эксперты говорили, что ситуация на фронте не очень хорошая, но вот-вот станет лучше, то сейчас надежды на улучшение у киевских властей не остается никакой. Чирков отметил, что речь идет даже не о четырех-пяти месяцах, а о двух-трех, они будут «решающими и определяющими». «Это еще оптимистическая точка зрения», — подчеркнул Чирков. Его коллега политолог Дмитрий Еловский призвал осторожней относиться к подобным сливам со ссылкой на источник. В беседе с 360.ru он напомнил, что ранее западные СМИ неоднократно пытались таким способом прокачать определенные темы с целью понять реакцию России. На самом деле никаких источников не было. Еловский выделил два момента в этом сообщении. «Первое — это попытка Киева сказать, что Украина является стороной на переговорах. На самом деле таковыми их не считают ни на Западе, ни на Глобальном Юге, ни, естественно, Россия. Киев это просто сателлит США, и переговоры будут идти с США и с Западной Европой. Второе и самое главное — это жалоба Киева на то, что он не переживет зиму. В принципе, это всем понятно, не надо было до этого доводить», — пояснил эксперт. Он добавил, что Украине не стоило разрывать мирный процесс и отказываться от переговоров с Россией весной 2022 года.

«Они сами довели ситуацию до момента, когда они не в состоянии пережить эту зиму» Дмитрий Еловский Политолог

Политолог напомнил слова российского президента Владимира Путина, что Россия открыта к переговорам, но при условии, что они будут идти на основе реалий «на земле» и будут учитывать интересы государств, которые влияют на этот процесс. Украина к таковым не относится, подчеркнул Еловский.