На Украине разобрали одну из ТЭС в связи с нехваткой электричества

WSJ: на Украине разобрали Кураховскую ТЭС на части из-за нехватки электричества

Украинские власти приняли решение разобрать Кураховскую теплоэлектростанцию (ТЭС) из-за дефицита электроэнергии в государстве. Об этом сообщила газета The Wall Streer Journal .

«Украина нашла самое быстрое решение в пределах своих границ — каннибализация собственных энергетических объектов», — сообщили журналисты.

По их данным, разбор деталей произошел в ходе большой перестановки, направленной на быстрое исправление того, что еще возможно «залатать».

Разобрать теплоэлектростанцию решили еще весной, а идею осуществили в конце лета. По словам гендиректора энергохолдинга ДТЭС Максима Тимченко, у страны «не было другого выбора».

Ранее украинские СМИ заявили, что из-за ударов ВС РФ энергосистема государства раскололась на отдельные «острова». Это может привести к тотальным блэкаутам в отдельных регионах.