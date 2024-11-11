Российские войска взяли под контроль населенный пункт Колесниковка в Харьковской области. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Российская группировка войск «Центр» отразила за сутки восемь контратак ВСУ и продолжила наступать. Потери противника на этом направлении составили до 505 человек. Также ВСУ лишились танка.

В пресс-службе Минобороны добавили, что подразделения «Южной» группировки войск отбили четыре атаки и улучшили положение по переднему краю.

Ранее ВС России освободили населенный пункт Волченка в Донецкой Народной Республике. Военные также поразили по склады и места запуска ударных украинских БПЛА.