«РВ»: бойцы ВС РФ подняли флаг на Времьевском выступе в ДНР

Российские военные водрузили флаг над Макаровкой в ДНР. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Бойцы 60-й мотострелковой бригады установили российский флаг в населенном пункте Макаровка на Времьевском выступе, на стыке Запорожья и ДНР», — уточнил канал.

Макаровка была потеряна во время летнего контрнаступления украинских боевиков в 2023 году.

В конце октября российские военные подняли флаг России и копию Знамени Победы на высотных и административных зданиях в Селидове. Город освободили 29 октября, он перешел под контроль группировки войск «Центр».

До этого бойцы 114-й бригады 51-й армии установили флаг своего подразделения на крышу здания в Горняке.

Летом российский триколор водрузили над селом Нью-Йорк (Новгородское) в ДНР, в Урожайном, на разрушенном здание в освобожденном микрорайоне Канал Часова Яра, селах Нетайлово и Ивановка.