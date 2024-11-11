ВС России поразили цех производства и место испытаний ракет «Сапсан» ВСУ

ВС России нанесли удары по цеху производства компонентов и месту испытаний украинских оперативно-тактических ракет «Сапсан». Об этом сообщило Минобороны.
Объекты поразили ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией. ВС России нанесли удары по цехам производства и местам хранения беспилотников, логистическому центру ВСУ, арсеналам, складам горючего, а также скоплениям живой силы и военной техники украинской армии в 133 районах. Средства ПВО сбили 39 украинских БПЛА и четыре авиабомбы Hammer производства Франции. Ранее Минобороны РФ сообщило о взятии российскими войсками населенного пункта Колесниковка в Харьковской области. За сутки группировка войск «Центр» отразила восемь контратак ВСУ.
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