ВС России поразили цех производства и место испытаний ракет «Сапсан» ВСУ

ВС России нанесли удары по цеху производства компонентов и месту испытаний украинских оперативно-тактических ракет «Сапсан». Об этом сообщило Минобороны .

Объекты поразили ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией. ВС России нанесли удары по цехам производства и местам хранения беспилотников, логистическому центру ВСУ, арсеналам, складам горючего, а также скоплениям живой силы и военной техники украинской армии в 133 районах.

Средства ПВО сбили 39 украинских БПЛА и четыре авиабомбы Hammer производства Франции.

Ранее Минобороны РФ сообщило о взятии российскими войсками населенного пункта Колесниковка в Харьковской области. За сутки группировка войск «Центр» отразила восемь контратак ВСУ.