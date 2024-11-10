Минобороны: под контроль ВС России перешла Волченка в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Волченка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Подразделения группы войск „Центр“ освободили населенный пункт Волченка в Донецкой Народной Республике», — отметили в ведомстве.

Также российские военные нанесли массированные удары по местам хранения и запуска ударных украинских беспилотников.

В Минобороны добавили, что ВСУ лишились до 640 человек живой силы в зоне действия подразделений группировки «Юг». Также бойцы отразили попытку контратаки националистов.

Бойцы группировки войск «Север» ликвидировали до 50 человек личного состава ВСУ в районах населенных пунктов Малые Проходы, Бочково, Казачья Лопань и Борщева Харьковской области.

Ранее боевиков ВСУ выдавили из трех населенных пунктов Курской области.