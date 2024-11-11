ВСУ решили разрушить дамбу в Запорожской области, чтобы накалить обстановку

Украинская армия готовит массированный обстрел по дамбе в Васильевке Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов в беседе с РИА «Новости» .

«Поступила оперативная информация, что украинские боевики готовят вопиющую провокацию и военное преступление: массированный удар по дамбе в городе Васильевке на реке Карачекрак», — сказал он.

Рогов отметил, что украинская армия намерена устроить теракт ради накала обстановки в регионе.

Васильевку называют прифронтовым городом в Запорожской области. Она находится на левом берегу реки Карачекрак, которая впадает в Днепр.

Ранее Рогов рассказал, что в подконтрольном ВСУ городе Запорожье начались взрывы. Он уточнил, что причин для этого может быть несколько. Например, удары фугасными авиационными бомбами по украинской военной инфраструктуре или работа зенитчиков Украины по российским дронам-разведчикам.