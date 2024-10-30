Российская армия освободила село в Харьковской области

Населенный пункт Кругляковка в Харьковской области перешел под контроль Вооруженных сил России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Село освободили подразделения группировки войск «Запад». Бойцы нанесли поражение живой силе и техники Вооруженных сил Украины в районах Петропавловки и Берестового.

Военные отразили пять контратак ВСУ. Украинские войска потеряли до 410 боевиков. Также враг лишился двух боевых машин пехоты, боевой бронированной машины «Казак», шести пикапов, орудий Д-20 и М119.

Накануне ВС России освободили Селидово, Доброволье и Катериновку. Днем ранее стало известно о взятии населенного пункта Цукурино.