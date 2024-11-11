Пушилин: российские войска продвигаются на всех участках фронта в ДНР

Подразделения ВС России продвигаются не только в Курахово, но и перерезают пути снабжения ВСУ. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» .

Он отметил, что российские войска продвигаются на всех участках фронта в ДНР.

«Наши подразделения действуют достаточно слаженно, выверенно <…> мы видим очень грамотное командование на данном этапе», — подчеркнул Пушилин.

Британский эксперт Александр Меркурис также указывал на быстрое продвижение российских войск под Курахово. Украинские боевики, по его данным, готовятся отступать из города.

Ранее российские военные подняли флаг над Макаровкой. Также бойцы освободили Волченку и нанесли массированные удары по местам хранения и запуска ударных украинских дронов.

Всего за прошедшую неделю ВС России взяли под контроль шесть населенных пунктов в ДНР и Харьковской области.