Движение поездов по железнодорожной части Крымского моста восстановили в полном объеме. Об этом сообщил ТАСС вице-премьер России Андрей Никитин.

Он отметил, что регулярно получает доклады от министра транспорта Дмитрия Ядрова о том, как идут перевозки грузов и пассажиров в Крым.

Ранее по мосту запустили движение по одному пути, а затем открыли и второй. Для автомобилей переправа пока закрыта.

Помимо этого, 21 ноября в Севастополе вновь запустили продажу билетов на автобусы. Как отметил губернатор Михаил Развожаев, они временно будут следовать по измененной схеме движения.

Работы по восстановлению Крымского моста шли круглосуточно. Главной задачей Никитин обозначил возобновление безопасного движения.

Вице-премьер Марат Хуснуллин раскрыл, что существуют два варианта восстановления моста. Над ними активно работают специалисты.