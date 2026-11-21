Дрозденко: российский сухогруз продолжит путь после атаки БПЛА в Финском заливе

К российскому сухогрузу, атакованному беспилотником в международных водах Финского залива 21 ноября, подошло спасательное судно. Об этом в сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко .

По его словам, эвакуация не потребовалась, экипаж не пострадал. Обстановка на борту находится под контролем.

«Судовая команда проводит необходимые работы и планирует возобновить движение по маршруту», — написал глава региона.

Дрозденко также сообщил, что поддерживает связь с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных в связи с происшествием.

Ранее в субботу стало известно, что грузовое судно атаковали два беспилотника в трех милях от морской границы России. Сухогруз направлялся в Калининград.

Прошлой ночью над Ленинградской областью ликвидировали 73 украинских дрона.