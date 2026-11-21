Действующая в Неманском районе Калининградской области система «Беспилотная опасность» отреагировала на подозрительный объект со стороны Литвы. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных .

Он подчеркнул, что проверка специалистов никакой угрозы не выявила.

«В ближайшее время режим будет отменен. Прошу отнестись с пониманием», — обратился Беспрозванных к жителям Неманского района.

В субботу, 21 ноября, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об атаке двух беспилотников на гражданский сухогруз в Финском заливе. Он подчеркнул, что судно следовало в Калининградскую область и находилось в нейтральных водах.