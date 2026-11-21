Система «Беспилотная опасность» сработала в Калининградской области
Беспрозванных объяснил работу сирен подозрительным объектом из Литвы
Действующая в Неманском районе Калининградской области система «Беспилотная опасность» отреагировала на подозрительный объект со стороны Литвы. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных.
Он подчеркнул, что проверка специалистов никакой угрозы не выявила.
«В ближайшее время режим будет отменен. Прошу отнестись с пониманием», — обратился Беспрозванных к жителям Неманского района.
В субботу, 21 ноября, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об атаке двух беспилотников на гражданский сухогруз в Финском заливе. Он подчеркнул, что судно следовало в Калининградскую область и находилось в нейтральных водах.