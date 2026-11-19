ВСУ атаковали Крымский мост третий раз за неделю
Украинские военные снова атаковали Крымский мост, уже третий раз за неделю. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов.
«В результате очередной атаки на Крымский мост движение временно перекрыто. Все ответственные службы находятся на рабочих местах. Проводится оценка причиненного ущерба», — уточнил он.
Аксенов призвал граждан доверять только официальным источникам информации, не распространяя непроверенные сведения.
Ранее вице-премьер Андрей Никитин заявил, что после атаки ВСУ на Крымский мост правительство выстраивает альтернативные маршруты автоперевозок и пассажирского сообщения. Кабмин сотрудничает с регионами, совместно перераспределяя транспортные потоки.
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