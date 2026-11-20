В Севастополе с 21 ноября автовокзал возобновит продажу билетов на автобусы, следующие через Крымский мост. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в «Максе» .

Он призвал обратить внимание, что запустят временную схему движения. Пассажир сможет приобрести билет из Севастополя, а в Керчи ему придется пересесть на электричку до Тамани. Дальше он отправится автобусом до конечного пункта в рамках купленного билета.

«Билет на электричку нужно покупать и оплачивать отдельно», — уточнил Развожаев.

С расписанием автобусов можно будет ознакомиться в кассах автовокзала. Остальные рейсы, которые идут не через Крымский мост, продолжат работать в штатном режиме, отправляясь по привычному графику в Луганск, Скадовск, Мелитополь, Каховку, Белгород, Ростов-на-Дону и Москву.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, варианты решения проблемы Крымского моста у проектировщиков уже имеются. Он уточнил, что речь идет о двух вариантах его восстановления.