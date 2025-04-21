Российские войска за прошедшую неделю практически освободили Курскую область, под контролем Украины остался один населенный пункт — Горналь. Десантники отвоевали у ВСУ Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, несмотря на прогнозы военных аналитиков, которые давали срок не раньше мая. За неделю Вооруженные силы России также освободили ряд населенных пунктов на линии боевого соприкосновения, подробнее — в материале 360.ru.

Горнальский монастырь взят Российские десантники первой роты арктического батальона 40-й бригады морской пехоты под руководством командира с позывным Рязань очистили обитель, которую украинские боевики превратили в укрепленный пункт. Монастырь находится в стратегически выгодной для обороны позиции — на возвышении, поэтому российским подразделениям пришлось атаковать наверх. Украинских боевиков окружили и после им предложили сдаться, но они ответили отказом. В результате во время штурма уничтожили более 200 солдат ВСУ, остальные отступили в частный сектор в сам населенный пункт.

Член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений, полковник запаса Тимур Сыртланов подтвердил, что Горнальский монастырь действительно освободили. «Это, несомненно, даст серьезный импульс к полному освобождению приграничной части Курской области, поскольку останется освободить населенный пункт Горналь и устранить оставшихся украинских террористов и иностранных наемников, расположенных на небольшом участке у государственной границы», — процитировал aif.ru Сыртланова. Бывший офицер добавил, что в ходе боевых действий монастырь был частично разрушен. Российские власти обещали восстановить все объекты культурного и исторического наследия, разрушенные в ходе боев в Курской области, напомнил Сыртланов.

Фото: РИА «Новости»

Снова наши Вооруженные силы России за последнюю неделю установили контроль над рядом сел на линии боевого соприкосновения. Подразделения группировки войск «Юг» освободили села Калиново и Валентиновка в Донецкой Народной Республике.

Также группировка взяла под контроль поселок Шевченко в ДНР.

Под контроль ВС РФ до начала пасхального перемирия перешло село Новомихайловка в ДНР.

Группировка «Центр» освободила населенный пункт Преображенка в ДНР , также российские войска нанесли поражение противнику у населенных пунктах Ульяновка, Успеновка, Красноармейск, Новоэкономическое и Миролюбовка.

Группировка «Север» вернула под свой контроль населенный пункт Олешня в Курской области, также они нанесли поражение группировке теробороны в районе Горналя.

С освобождением Олешни под контроль ВС России вернулась практически вся территория Курской области. «Группировка войск „Север“ ведет наступление по освобождению районов Курской области, на территории которых было совершено вторжение Вооруженных сил Украины. Основная часть территории области, где было вторжение, сейчас освобождена — это 1260 километров квадратных, 99,5%», — заявил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.

Фото: РИА «Новости»

Уничтожили опорники и наемников ВСУ Передовые подразделения после результативного маневра уничтожили три опорника ВСУ в районе Новая Кругляковка в Харьковской области. Российские бойцы ликвидировали одну гаубицу и два автомобиля противника. На неделе ВС РФ ударили по местам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в пригороде Изюма, об этом рассказал координатор подполья Сергей Лебедев. «Все четыре раза удары пришлись по городу Изюм, и это без учета работы артиллерии и операций БПЛА на ЛБС в районе Изюма», — отметил Лебедев. Серийный удар пришелся на дачные участки на юго-востоке города, где расположены база отдыха, туркомплекс «Донецкий юрт» и коттеджный поселок. Там разместились военные, в том числе иностранные наемники.

ВСУ ударили по порту и АЭС Впервые за время спецоперации украинские войска пытались ударить по морскому порту Оля в Астраханской области. Целью атаки было нарушение экспортных поставок зерна и других грузов из России в Иран и остальные страны. В сторону порта отправили беспилотник самолетного типа PD-2, его перехватили системы ПВО, обломки упали в реку. Также на прошлой неделе Украина в очередной раз совершила атаку на Запорожскую АЭС, дрон запустили на площадку, где располагается единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Дрон сбили в 300 метрах от территории площадки. Об атаке уведомили инспекторов МАГАТЭ.

Фото: Пресс-служба Кремля

Пасхальное перемирие провалилось В субботу, 19 апреля, президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие, и с 18:00 российские войска прекратили боевые действия. Украинский глава Владимир Зеленский в ответ высказал завуалированное согласие с перемирием, британские СМИ тут же отреагировали и сообщили, что ВСУ дали приказ прекратить огонь. На некоторых участках боевого соприкосновения украинские военные добровольно по собственной инициативе решили прекратить огонь. Офицеры заявили, что солдаты решили использовать текущую ситуацию на передовой для собственных нужд. Украинские бойцы предпочли не открывать огонь первыми. На одном из участков российские и украинские военнослужащие забрали из серой зоны тела погибших сослуживцев. Обе стороны занялись разминированием территорий и обустройством позиции. Однако не все подразделения ВСУ соблюдают негласные соглашения о перемирии. «На Краматорском направлении противник проявил себя „во всей красе“, не дав русским провести эвакуацию 200-х», — сообщил военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале. Подобные сообщения поступают из разных районов на линии боевого соприкосновения. Telegram-канал «Рыбарь» сообщил об ударе по эвакуационной группе, которая пыталась забрать тело погибшего боевого товарища. Как положено, российский бойцы размахивали белыми флагами. Но это не помешало укронацистам атаковать их из всех видов оружия — на эвакуационную группу полетели дроны, сбросы, отработал танк. Один солдат пострадал, его вынесли из зоны обстрела на руках.

Фото: РИА «Новости»

На многих участках подразделения ВСУ продолжили обстрелы мирных городов, прилегающих к линии боевого соприкосновения. Менее чем через три часа после начала перемирия ВСУ атаковали FPV-дронами и минометным огнем Голую Пристань, Алешки и Каховку в Херсонской области. Несмотря на перемирие, ВСУ продолжили атаковать тяжелыми дронами-бомбардировщиками Часов Яр, но ивановские десантники «поохотились на них», сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Фото: РИА «Новости»

По информации Минобороны, украинские войска с начала объявленного перемирия обстреляли позиции российских войск 444 раза, а также ударили беспилотниками 900 раз. «Формирования ВСУ в ночное время предприняли попытки атак позиций российских войск в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь Донецкой Народной Республики, которые были отражены», — отметили в пресс-службе министерства. В результате атак пострадали мирные жители, есть раненые и погибшие, повреждения получили энергетические объекты.

Обмен пленными Россия 19 апреля вернула 246 российских военнослужащих из украинского плена. Взамен киевскому режиму передали 246 военнопленных ВСУ. Как жест доброй воли Украине также передали 31 раненого пленного, Россия получила 15 получивших ранения военнослужащих, которые нуждаются в срочной медпомощи. «При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты», — сообщили в министерстве обороны.