Святыня под обстрелами. Что известно о штурме Горнальского монастыря под Курском

ВСУ продолжают удерживать в Курской области два населенных пункта — село Горналь и хутор Олешня. В Горнале украинские боевики оккупировали Свято-Николаевский Белогорский монастырь, разместив там минометные и артиллерийские расчеты. Что это за монастырь, в чем сложность его освобождения и что грозит засевшим там вэсэушникам — в материале 360.ru.

Монастырь для обороны Населенный пункт Горналь находится на границе с Украиной. Монастырь — сложный для штурма объект, рассказал в Telegram-канале военкор «Комсомольской правды» Александр Коц. Обитель находится на господствующей над селом высоте. «Это основательное сооружение с толстыми стенами, расположенное вдобавок на господствующей высоте. Его лобовой штурм может обойтись группировке „Север“ очень дорого», — отметил журналист.

Фото: РИА «Новости»

В окрестностях обители расположены меловые пещеры, где в древности монахи добывали известь. Там находится разветвленная сеть ходов и укрытий, где солдаты ВСУ могут обороняться длительное время. Коц предположил, что гарнизон ВСУ в Горнале будут принуждать к сдаче или отступлению, изолировав район боевых действий. Опорник противника отрежут от снабжения и сообщения с Сумской областью. «После чего останется просто ждать и периодически „взбадривать“ противника ракетами и дронами. Не исключено, что ждать придется долго», — предположил Коц.

Интересно Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, расположенный в селе Горналь Суджанского района Курской области, был основан в 1671 году иеромонахами из Острогожского Дивногорского монастыря. С августа 2024 года монастырь стал объектом постоянных обстрелов со стороны ВСУ. За прошедшие столетия его неоднократно сносили и отстраивали заново. В 1922-м обитель закрыли и открыли на ее территории клуб. Епархии монастырь вернули лишь в 2001-м. К 2008-му он был отреставрирован и расписан заново известными иконописцами-реставраторами. Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, расположенный в селе Горналь Суджанского района Курской области, был основан в 1671 году иеромонахами из Острогожского Дивногорского монастыря. С августа 2024 года монастырь стал объектом постоянных обстрелов со стороны ВСУ. За прошедшие столетия его неоднократно сносили и отстраивали заново. В 1922-м обитель закрыли и открыли на ее территории клуб. Епархии монастырь вернули лишь в 2001-м. К 2008-му он был отреставрирован и расписан заново известными иконописцами-реставраторами.

Задача ВСУ — держаться до последнего Военкор пояснил, что командование ВСУ воспринимает Горналь как опорный пункт в первой линии обороны. Освободив село, российские войска зачистят окружающие лесополки и вторгнутся на территорию Сумской области для создания буферной зоны. Поэтому ВСУ будут удерживать Горналь до последнего, заявил военкор. Заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко в беседе с 360.ru отметил, что монастыри всегда представляли из себя крепости, которые трудно штурмовать. «Все эти конструкции монастырей всегда предназначались для того, чтобы держать там оборону. Элита, не элита, откуда мы знаем, кто там засел. Но задача была такая, что держаться до последнего», — высказал мнение Борзенко. Об этом свидетельствуют слова пленных, которых «берут» в этих районах. Задача ВСУ — держаться до последнего, задача российских войск — побыстрее их оттуда «выкурить». «Потому что как только не будет территории оккупированной, тогда можно будет где-то уже начинать какие-то переговоры. А пока есть оккупированные территории, ситуация в подвешенном виде», — резюмировал военный журналист.

Фото: РИА «Новости»

От переговоров вэсэушники отказались «Враг отказался от каких-либо переговоров, разместив внутри монастыря минометные и артиллерийские расчеты. К нашей глубочайшей скорби, боевые действия все же затронут территорию монастыря», — заявили силовики в комментарии ТАСС. Собеседники агентства также отметили, что поведение командования украинской армии ясно показывает, что для них нет ничего святого. По мнению Борзенко, несмотря на то, что под контролем ВСУ остались всего два населенных пункта, ситуация в Курской области непростая. Украинские боевики «крепко вгрызлись». «Пока обрезают любой подгон боеприпасов, дополнительных сил каких-то. Вот как бы их отрезали. Ну вот сколько они там продержатся? Ну может быть, пять дней, может быть, две недели. Ну, наверное, в пределах двух недель. Хотя здесь очень трудно давать прогнозы», — заявил Борзенко.

Фото: РИА «Новости»

В чем трудность освобождения Горнальского монастаря Он подчеркнул, что освобождение монастыря сопровождается некоторыми сложностями. «Мы не сносим монастыри. Вся сложность в чем? В том, что монастыри мы не уничтожаем», — отметил собеседник 360.ru. Вторая сложность — найти другой вариант захвата монастыря. А еще есть опасение, что украинские боевики согнали в обитель мирных жителей. Российскому командованию приходится учитывать все варианты. Вооруженные силы России взяли под огневой контроль все дороги, идущие к монастырю. Об этом ТАСС сообщил начальник артиллерии полка с позывным Мажор. В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовали кадры ударов по монастырю. По информации авторов канала, российская армия уже начала штурм Горнальского монастыря. Источник из группировки «Север» сообщил, что российские войска заблокировали ВСУ в селе Горналь, отрезаны все пути подвоза и отхода для украинских подразделений. Ранее источник из той же группировки войск сообщил, что украинские боевики отходят из Горнальского мужского монастыря.