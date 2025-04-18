Впервые с начала спецоперации ВСУ попытались атаковать порт Оля в Астраханской области

Впервые за время спецоперации ВСУ попытались ударить по морскому порту Оля в Астраханской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Целью атаки было нарушение экспортных поставок зерна и других грузов из России в Иран и остальные страны.

По данным журналистов, ВСУ отправили беспилотник самолетного типа PD-2 в сторону порта. Системы ПВО перехватили дрон, обломки упали в реку Бахтемир, обошлось без пострадавших и разрушений.

Через порт Оля происходит перевалка металлопроката, зерна, оборудования и других товаров. Он расположен в дельте Волги, в этом году там открыли таможенный пункт пропуска через госграницу для приема контейнерных и генеральных грузов.

Ранее украинские боевики атаковали распределительную станцию нефтепровода «Транснефть-Дружба». Для удара ВСУ использовали две американские ракеты.