Морская пехота освободила Горнальский монастырь под Курском

Российские войска освободили Горнальский монастырь в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Отряды российских морпехов закрепились на территории обители. Как уточнило издание, украинские формирования использовали Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь как свой ключевой опорный пункт.
Власти и минобороны эту информацию пока не подтвердили.
Здания святыни размещены на господствующей высоте в регионе. Первый зампред Госдумы Водолацкий ранее объяснял, что украинцы в Горнальском монастыре не сдались, поскольку приехали ради охоты на людей.
Ранее стало известно, что украинские боевики поставили на территории монастыря несколько артиллерийских расчетов. Здесь же развернули минометы. Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц говорил, что обитель — сложное для штурма место.
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