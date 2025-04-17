Украинский дрон перехватили около Запорожской АЭС

Военные нейтрализовали беспилотник ВСУ на площадке вблизи Запорожской АЭС, где располагается единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Об этом сообщила пресс-служба станции.

Дрон сбили в 300 метрах от территории площадки.

«В результате атаки никто не пострадал. Разрушений нет», — отметили в пресс-службе.

Представители ЗАЭС уведомили инспекторов МАГАТЭ, которые находятся на объекте, об атаке украинских боевиков. Пресс-служба напомнила, что удары нарушают семь принципов обеспечения ядерной безопасности и пять принципов безопасности Запорожской АЭС, принятые агентством на Совете Безопасности ООН.

Ранее американский президент Дональд Трамп предложил передать контроль над ядерным объектом Украине и США. Украинский министр энергетики Герман Галущенко допустил такой сценарий и объяснил, что стране потребуется много электричества для восстановления.

Гендиректор Росатома Алексей Лихачев раскритиковал идею передачи ЗАЭС под контроль Украины и США и охарактеризовал ее как нереалистичную.