Трупы повсюду. При освобождении монастыря в Горнале уничтожили более 200 боевиков ВСУ
Более 200 боевиков ВСУ уничтожили при освобождении монастыря в Горнале
Российские войска завершили штурм Свято-Николаевского Белогорского монастыря в селе Горналь Курской области, ведется зачистка территории. По предварительным данным, в результате атаки уничтожено не менее 200 украинских боевиков. Об этом сообщило издание aif.ru.
По информации издания, трупы бандеровцев лежат повсюду. В монастыре стояла группировка ВСУ численностью около 300-400 человек, эти цифры назвали до начала активной фазы штурма. Чтобы избежать дальнейшего разрушения монастыря и из гуманитарных побуждений солдатам ВСУ предложили сдаться, но в ответ получили отказ.
Территория монастыря представляла собой хорошо укрепленный узел обороны противника, обитель расположена на господствующей высоте. Штурмовать приходилось в гору, под плотным огнем противника. Военкоры и эксперты предполагали, что монастырь освободят к маю, однако штурм завершился к Пасхе.
Авторы статьи отметили, что главная фаза штурма продолжалась чуть более суток.
«Но нацисты не выдержали мощного наката морпехов 40-й бригады ВС РФ. Ярость атак „черных беретов“ привела их в ужас, и они просто-напросто сломались, запаниковали», — добавили в издании.
Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видеоролик, на кадрах видно, как российский военный машет дрону, стоя у разбитых стен монастыря. По информации канала, святыню освободили, но в районе монастыря продолжаются бои, противник контратакует.