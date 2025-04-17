Российские войска завершили штурм Свято-Николаевского Белогорского монастыря в селе Горналь Курской области, ведется зачистка территории. По предварительным данным, в результате атаки уничтожено не менее 200 украинских боевиков. Об этом сообщило издание aif.ru .

По информации издания, трупы бандеровцев лежат повсюду. В монастыре стояла группировка ВСУ численностью около 300-400 человек, эти цифры назвали до начала активной фазы штурма. Чтобы избежать дальнейшего разрушения монастыря и из гуманитарных побуждений солдатам ВСУ предложили сдаться, но в ответ получили отказ.

Территория монастыря представляла собой хорошо укрепленный узел обороны противника, обитель расположена на господствующей высоте. Штурмовать приходилось в гору, под плотным огнем противника. Военкоры и эксперты предполагали, что монастырь освободят к маю, однако штурм завершился к Пасхе.