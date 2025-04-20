Минобороны подтвердило данные о нарушении пасхального перемирия со стороны ВСУ

Украинская армия после объявления перемирия обстреляла позиции российских войск 444 раза. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщило РИА «Новости» .

За время пасхального перемирия военные зафиксировали 900 ударов беспилотников ВСУ.

«Формирования ВСУ в ночное время предприняли попытки атак позиций российских войск в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь Донецкой Народной Республики, которые были отражены», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве подтвердили, что в результате атак пострадали мирные жители: есть погибшие и раненые. Также из-за ударов повреждения получили энергетические объекты.

По данным Минобороны, российские военнослужащие строго соблюдали режим прекращения огня в зоне СВО с 18:00 19 апреля.

Идею пасхального перемирия предложил президент Владимир Путин. Он объявил о прекращении огня и призвал Украину пойти на временное перемирие в честь праздника.

Украинский лидер Владимир Зеленский согласился прекратить бои, однако позже ВСУ нарушили режим тишины. Боевики ударили по Донецку и Херсонской области.