Минобороны подтвердило данные о нарушении пасхального перемирия со стороны ВСУ
Украинская армия после объявления перемирия обстреляла позиции российских войск 444 раза. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщило РИА «Новости».
За время пасхального перемирия военные зафиксировали 900 ударов беспилотников ВСУ.
«Формирования ВСУ в ночное время предприняли попытки атак позиций российских войск в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь Донецкой Народной Республики, которые были отражены», — отметили в пресс-службе.
В ведомстве подтвердили, что в результате атак пострадали мирные жители: есть погибшие и раненые. Также из-за ударов повреждения получили энергетические объекты.
По данным Минобороны, российские военнослужащие строго соблюдали режим прекращения огня в зоне СВО с 18:00 19 апреля.
Идею пасхального перемирия предложил президент Владимир Путин. Он объявил о прекращении огня и призвал Украину пойти на временное перемирие в честь праздника.
Украинский лидер Владимир Зеленский согласился прекратить бои, однако позже ВСУ нарушили режим тишины. Боевики ударили по Донецку и Херсонской области.