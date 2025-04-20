Российские и украинские военные эвакуировали тела погибших из серой зоны

«Страна.ua»: ВС России и ВСУ под белым флагом забрали тела павших товарищей

Российские и украинские военнослужащие во время пасхального перемирия забрали тела погибших сослуживцев из серой зоны. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Военные подняли белые флаги на разных участках фронта, чтобы эвакуировать павших в бою солдат. Обе стороны занимаются разминированием территорий, обустраивают позиции и подвозят к ним провиант и воду.

«Тем же занимаются во время пасхального перемирия и украинские военные — проводят ротацию, вывозят раненных, забирают тела погибших, подвозят провизию и боеприпасы», — отметило издание.

Ранее аналитики телеканала CNN допустили, что временное прекращение боевых действий может серьезно повлиять на позицию команды президента США Дональда Трампа. По их мнению, украинское руководство попадет в трудное положение, если ВСУ нарушат пасхальное перемирие.

Позже Минобороны сообщило, что украинские боевики во время режима тишины атаковали Россию. ВСУ нарушили перемирие и обстреляли российские позиции.