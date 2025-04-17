Российские войска освободили населенный пункт Преображенка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Ведомство подтвердило, что контроль над селом установила группировка войск «Центр». Она поразила противника в районах населенных пунктов Ульяновка, Успеновка, Красноармейск, Новоэкономическое и Миролюбовка.

По данным пресс-службы, за сутки Южная группировка войск за сутки ликвидировала в зоне ответственности до 320 боевиков ВСУ. Украинская армия лишилась семи автомобилей, пяти бронированных машин, шести артиллерийских орудий и шести складов с боеприпасами.

Также российские военные заняли более выгодные рубежи и атаковали ВСУ в районах населенных пунктов Катериновка, Полтавка, Северск и Яблоновка в ДНР.

Ранее Минобороны сообщило о нарушении украинской стороной моратория на удары по энергетическим объекты. Атаки ВСУ зафиксировали в в Белгородской, Брянской, Запорожской, Рязанской, Тверской, Курской и Тульской областях.