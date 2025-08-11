«Герани» цветут, Starlink гаснет. Главные новости из зоны СВО за неделю

В преддверии переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа западные СМИ признают — Россия будет говорить с позиции силы. А обеспечивают ей эту позицию успехи Вооруженных сил на фронте. Российская армия продвигается на всех направлениях — за неделю триколоры взвились еще над двумя населенными пунктами, канули в лету около двух десятков станций Starlink и тяжелый истребитель Су-27. Подробности — в материале 360.ru

Освободили Яблоновку и Январское Неделя выдалась насыщенной на политические события, однако на поле боя российские войска продолжили теснить противника. В начале недели подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль село Январское в Днепропетровской области. Населенный пункт находится к северо-западу от Малиевки, которую российские военные освободили в конце июля. Ближе к концу недели отличилась группировка войск «Центр», бойцы освободили населенный пункт Яблоновка в ДНР. Село находится к югу от города Константиновка, у южного берега Клебан-Быкского водохранилища, и граничит с Александро-Калиновом, которое перешло под российский контроль 2 августа. По информации военкоров, Яблоновку взяли еще 19 июля, а на этой неделе завершили зачистку населенного пункта от украинских боевиков.

Фото: РИА «Новости»

Уничтожили 16 станций Starlink и истребитель Су-27 Вооруженные силы России 4 августа ударили аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по инфраструктуре украинских аэродромов. По данным Минобороны, ракетчики поразили все назначенные цели. Помимо «Кинжалов», ВС России использовали ударные беспилотники большой дальности. При ударе по городу Лозовая в Харьковской области российская армия уничтожила железнодорожные развязки и подстанции, разрушив тем самым военную логистику ВСУ на данном направлении.

Подпольщики также сообщили, что под удар попали несколько заводов, работающих на ВПК Украины. Ротация ВСУ, переброска техники и боеприпасов в сторону Славянска застопорилась как минимум на несколько дней, что затруднит украинским войскам оборону Славянска и Краматорска. На неделе удар нанесли также по железнодорожному узлу в Днепропетровской области, через который ВСУ перебрасывают вооружения и технику на Донбасс.

Фото: Christoph Soeder/dpa / www.globallookpress.com

В середине недели группировки войск «Запад» и «Восток» уничтожили 16 станций спутниковой связи Starlink и около 60 пунктов управления беспилотниками ВСУ. В тот же день российские системы ПВО сбили восемь крылатых ракет Storm Shadow, управляемую авиационную бомбу, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. На Запорожском направлении российские войска противовоздушной обороны сбили украинский тяжелый истребитель Су-27. Артиллеристы «Южной» группировки войск уничтожили САУ 2С1 «Гвоздика» вместе с расчетом и склад ВСУ с боеприпасами в районе населенного пункта Дроновка на Северском направлении. Цели поразили комбинированным ударом артиллерии и беспилотников со сбросами. Целились по самоходке, в результате попадания сдетонировали боеприпасы на расположенном рядом складе.

Фото: РИА «Новости»

В Константиновке на украинский ПВД прилетела авиабомба ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции. Снаряд попал точно в цель, здание разрушено, что подтверждают данные объективного контроля. В середине недели российские беспилотники атаковали военные объекты в Одесской области. Местные жители сообщили о пожаре на газовой станции в Орловке Измаильского района. В Днепропетровске после массированной атаки «Гераней» по военным объектам начались пожары. В городе слышались взрывы.

Фото: РИА «Новости»

В Синельникове Днепропетровской области в ночь на 10 августа прилетело по железнодорожному узлу. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок. Он отметил, что пока Синельниково для ВСУ — это глубокий тыл, до линии боевого соприкосновения в районе Зеленого Гая — около 80 километров. По данным военкора, украинская ДРГ утром 9 августа попыталась прорвать российскую границу и зайти в Климовский район Брянской области. Противника отбросили в районе населенного пункта Манев. ДРГ состояла из 25 боевиков «Не исключено, что на „дело“ отправили манкуртов из запрещенного в России РДК, которые давно не „радовали“ своих хозяев „картинкой“», — отметил Кротенок.

Фото: РИА «Новости»

ВСУ остались без логистики Украинские войска не оставляют попыток укрепиться на правом берегу Днепра в Херсонской области, они начали строить подземные укрепления и фортификационные сооружения. Но российская армия наносят своевременные удары, разрушая планы противника, рассказал губернатор региона Владимир Сальдо. «Наши военные достаточно эффективно все это видят и разрушают эти планы. Поэтому вот эта борьба постоянная, контрбатарейная, она продолжается. Конечно же, противнику удобнее — правый берег Днепра выше, чем левый. И он находится на более господствующих высотах. И его огневые средства тоже пытаются поражать наши объекты. Но, как только они начинают свою работу, значит уже видно, и по ним наносится ответный удар», — рассказал Сальдо.

Фото: РИА «Новости»

Российские войска отрезали от логистики противника в Красноармейске в ДНР. Украинские части не получают провизию, боеприпасы и не могут проводить ротацию, сообщил глава республики Денис Пушилин. Кольцо пока не замкнулось, но ВСУ оказались в тяжелом положении. Командование ВСУ планирует усилить давление беспилотниками на Белгородскую область, для этого на границе с Россией в Харьковской области солдаты ВСУ установили ретрансляторы, которые могут увеличить дальность полетов ударных дронов. Что происходит на Сумском направлении Украинские военачальники продолжили переброску спецназа в Юнаковку в Сумской области. На Сумском и Харьковском направлениях действуют более 40 бригад и полков ВСУ, переброшенных с других участков фронта.

Фото: Konopatov Yuri/news.ru / www.globallookpress.com

К концу недели активность на этих направлениях усилилась, в Сумскую область направили, помимо личного состава, дополнительную технику. «По всем признакам — это либо подготовка к прорыву, либо попытка создать ложную цель, чтобы отвлечь российские силы. Потому что просто так собирать такое количество техники и бойцов — не в их стиле», — подчеркнул координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. Он предположил, что ВСУ планирую прорыв — они попытаются заблокировать российские войска на Сумщине и постараются занять российскую территорию и устроить торг, сорвав наступление ВС РФ на других направлениях. Также переброска частей в Сумскую область может быть попыткой отвлечь и отвести удар от Донецкого, Запорожского или Херсонского направлений. «Они идут с разных дорог, значит, готовят что-то комплексное, масштабное. И это — тревожный сигнал», — добавил подпольщик.

В огневом кольце под Константиновском На Константиновском направлении около 600 боевиков, в том числе националисты из батальона «Азов»*, оказались в огневом кольце. Российские части устроили котел для противника между селами Александра-Калиново и Клебан-Бык в Константиновском районе, периметр составлял семь на четыре километров. Большую часть солдат ВСУ загнали в лес и обстреляли из САУ, отойти к водохранилищу в парке Клебан-Бык у них не получилось из-за отсутствия лодок.

Фото: РИА «Новости»

Хитростью уничтожили наемников При освобождении Январского бойцы группировки войск «Восток» ликвидировали группу из шести наемников, еще одного взяли в плен. Обыграть противника помогла хитрость — русский боец заговорил с солдатами ВСУ по-украински. «Мы одного пропустили, взяли в плен, они не заметили. <…> Предложили сдаться. Они не сдались, мы сделали свою работу», — рассказал российский боец с позывным Мудрый. На Красноармейском направлении уничтожили хорошо подготовленных наемников из Польши и Колумбии. Ротный с позывным Купол рассказал, что иностранные специалисты оказывали ожесточенное сопротивление.

Фото: РИА «Новости»

В ДНР на Константиновском направлении в районе населенного пункта Свято-Покровское подразделения группировки войск «Южная» в воскресенье ликвидировали огневую позицию и личный состав горно-штурмовой бригады ВСУ «Эдельвейс». Украинские боевики не использовали маскировку и вышли на открытое пространство, что позволило российским артиллеристам и дроноводам обнаружить и уничтожить их опорник.

«Баба-яга» под прицелом Разведчики «Севера» сформировали мобильные группы для охоты за тяжелыми украинскими гексакоптерами «Баба-яга». Выходы мобильных групп длятся от нескольких дней до недели. Самое сложное — разминирование дорог, которые противник минирует дистанционно. Первичную информацию о работе «Бабы-яги» автономные группы получают от подразделений радиоэлектронной разведки. Как только засекают цель, отрабатывают по ней. Против «Бабы-яги» эффективны снайперские винтовки и пулеметы с тепловизорами, отметили разведчики. * Экстремистская организация, запрещенная в России.