Сотни украинских боевиков попали в огневое кольцо в Константиновском районе

Mash: до 600 военных ВСУ оказались в ловушке между селами в ДНР

До 600 украинских боевиков, в том числе националисты из батальона «Азов»*, оказались в огневом кольце на Константиновском направлении. Об этом сообщил Telegram-канал Mash . Официально эта информация не подтверждалась.

По данным канала, ВС России устроили котел для противника между селами Александра-Калиново и Клебан-Бык в Константиновском районе. Диаметр окружения составляет примерно семь на четыре километра.

ВСУ пытаются отойти к водохранилищу в парке Клебан-Бык, однако у них нет лодок для эвакуации. Российская армия загнала большую часть группировки в лес и обстреливает из САУ, добавил Mash.

Ранее об угрозе нового котла для ВСУ рассказал военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, оборона Константиновки сыграет злую шутку для украинской армии. Специалист уточнил, что приближающиеся российские войска могут перерезать логистические пути, из-за чего противник окажется в ловушке.