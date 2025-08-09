ФАБ-3000 разгромила пункт дислокации ВСУ на окраине Константиновки

Российские военные сбросили авиабомбу ФАБ-3000 на пункт временной дислокации бригады территориальной обороны ВСУ в Константиновке. Об этом сообщило Министерство обороны.

Военное ведомство распространило кадры объективного контроля, их опубликовало РИА «Новости». Бомба с универсальным модулем планирования и коррекции попала точно в здание, благодаря чему оно полностью разрушилось.

Потери украинских военных в результате удара не сообщаются.

Ранее российские подразделения освободили село Яблоновка, находящееся к югу от Константиновки.

По данным Telegram-канала Mash, до 600 боевиков ВСУ могли оказаться в огневом кольце на Константиновском направлении. Они пытаются отойти к Клебан-Быкскому водохранилищу, но у них нет лодок, чтобы перебраться на другой берег.