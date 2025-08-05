05 августа 2025 02:32 ВСУ установили ретрансляторы для дальности атак БПЛА в Белгородской области Фото: РИА «Новости»
Украинские боевики устанавливают ретрансляторы возле российской границы для увеличения дальности полета своих дронов над территорией Белгородской области. Об этом
РИА «Новости» сообщил источник в силовых структурах.
«В Харьковской области возле российской границы ВСУ устанавливают ретрансляторы для увеличения дальности действия своих ударных дронов. Именно благодаря этим устройствам противник может бить, в том числе, по гражданским объектам и терроризировать местное население Белгородской области», — рассказал собеседник агентства.
Украинские боевики FPV-дронами 4 августа
ударили по центральным районным больницам в Грайвороне и поселке Красная Яруга Белгородской области. В результате атаки никто не пострадал.
Ночью над российскими регионами
системы ПВО сбили более 60 беспилотников самолетного типа. Больше всего дронов ликвидировали над акваторией Черного моря — там уничтожили 18 БПЛА.
05 августа 2025 02:32 ВСУ установили ретрансляторы для дальности атак БПЛА в Белгородской области
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