ВСУ установили ретрансляторы для дальности атак БПЛА в Белгородской области

Украинские боевики устанавливают ретрансляторы возле российской границы для увеличения дальности полета своих дронов над территорией Белгородской области. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в силовых структурах.

«В Харьковской области возле российской границы ВСУ устанавливают ретрансляторы для увеличения дальности действия своих ударных дронов. Именно благодаря этим устройствам противник может бить, в том числе, по гражданским объектам и терроризировать местное население Белгородской области», — рассказал собеседник агентства.

Украинские боевики FPV-дронами 4 августа ударили по центральным районным больницам в Грайвороне и поселке Красная Яруга Белгородской области. В результате атаки никто не пострадал.

Ночью над российскими регионами системы ПВО сбили более 60 беспилотников самолетного типа. Больше всего дронов ликвидировали над акваторией Черного моря — там уничтожили 18 БПЛА.