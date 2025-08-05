Днепропетровск все ближе? Российские военные освободили еще одно село в регионе
Российские военные освободили село Январское в Днепропетровской области
Подразделения группировки войск «Восток» освободили село Январское в Днепропетровской области. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке.
Населенный пункт находится к северо-западу от Малиевки, которую российские военные освободили 26 июля.
За сутки группировка нанесла удары по подразделениям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в ДНР, Запорожской и Днепропетровской областях.
Противник на этом участке потерял более 205 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и артиллерийское орудие.
Ранее британский аналитик Александр Меркурис предсказал, что украинским военным в течение полугода придется покинуть левый берег Днепра, поскольку они не смогут его удержать.