Подразделения группировки войск «Восток» освободили село Январское в Днепропетровской области. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Населенный пункт находится к северо-западу от Малиевки, которую российские военные освободили 26 июля.

За сутки группировка нанесла удары по подразделениям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в ДНР, Запорожской и Днепропетровской областях.

Противник на этом участке потерял более 205 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и артиллерийское орудие.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис предсказал, что украинским военным в течение полугода придется покинуть левый берег Днепра, поскольку они не смогут его удержать.