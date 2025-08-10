Подразделения Южной группировки войск ликвидировали опорный пункт с пехотой 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ «Эдельвейс» в ДНР. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-центре группировки.

«В ходе воздушной разведки операторами БПЛА подразделений специального назначения Южной группировки войск была вскрыта (и уничтожена — прим. ред.) огневая позиция и личный состав противника из состава 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ „Эдельвейс“ на Константиновском направлении в районе населенного пункта Свято-Покровское Донецкой Народной Республики», — сказали в пресс-центре.

Украинские военные не использовали маскировку и вышли на открытое пространство, что позволило противнику обнаружить их опорный пункт. Опорный пункт врага был разрушен благодаря точному удару артиллерии и дронов.

Ранее подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Яблоновка в ДНР. Село расположено к югу от Константиновки, на южном берегу Клебан-Быкского водохранилища и граничит с Александро-Калиновом.