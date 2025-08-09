ВС России сбили украинский истребитель Су-27

Российская армия уничтожила на Запорожском участке линии боевого соприкосновения украинский тяжелый истребитель Су-27. Об этом РИА «Новости» заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

По его словам, истребитель поразили системы противовоздушной обороны.

«На запорожском фронте сбит истребитель ВСУ Су-27», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что о судьбе пилота пока нет никакой информации. Рогов также предупредил, что российские военные эффективно защищают территории и дадут отпор всем, кто решит атаковать страну.

«Всех врагов, пришедших на южнорусские земли, ждет одна участь. Так было, так есть и так будет всегда», — объяснил он.

В ночь на 9 августа системы ПВО уничтожили над регионами почти 100 дронов самолетного типа. Аппараты нейтрализовали в Курской, Брянской, Калужской, Тульской, Орловской, Белгородской, Ростовской, Липецкой областях, над акваторией Азовского моря, в Крыму, Московском регионе и Краснодарском крае.