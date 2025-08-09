Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Яблоновка в ДНР. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Село находится к югу от города Константиновка, у южного берега Клебан-Быкского водохранилища, и граничит с Александро-Калиновом, которое освободили 2 августа.

Российские военные нанесли удары по подразделениям тяжелой механизированной, двух механизированных, двух штурмовых, десантно-штурмовой, егерской бригад ВСУ, а также бригад морской пехоты, теробороны и Нацгвардии.

Противник потерял за сутки на этом участке до 405 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии.

Всего, согласно подсчетам ТАСС, российские военные с начала года освободили уже более 200 населенных пунктов в зоне СВО, в том числе города Курахово, Дзержинск и Часов Яр.