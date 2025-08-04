«Кинжалы» разнесли инфраструктуру военных аэродромов ВСУ

Вооруженные силы России нанесли групповой удар аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по объектам ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Бойцы 4 августа ударили по инфраструктуре украинских военных аэродромов. Помимо «Кинжалов», ВС России использовали ударные беспилотники большой дальности.
«Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в Минобороны.
На Украине начали строить подземные бункеры для укрытия истребителей Mirage 2000 и F-16, полученных от западных стран. Пилоты ВСУ летают на очень низких высотах, чтобы снизить риск обнаружения. Украина нуждается в специальном оборудовании и инфраструктуре для эксплуатации иностранных воздушных судов.
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