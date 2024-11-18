Разрешение, которое Украина якобы получила на удары вглубь России, не изменит ничего в зоне проведения спецоперации. Более того, продвижение российских войск может только ускориться, предположил военный эксперт Михаил Онуфриенко, говоря о последних событиях на СВО.

Далее — его прямая речь.

Байден разрешил Зеленскому наносить удары вглубь нашей территории ракетами ATACMS. Как пишет The New York Times, оружие первоначально используют против российских и северокорейских войск для защиты украинских боевиков в Курской области. А по сообщению Le Figaro, лягушатники с островитянами тут же разрешили аналогично применять Storm Shadow и SCALP. Обоснование потрясает: тысячи корейских солдат в Курской области, которых там, как суслика в поле, никто не видел и не увидит. А мы-то с вами наивно думали, что «ДМБ» — это комедия. Впрочем, у киевской хунты, что ни день, то, если не комедия, трагифарс.

Фото: Dirk Waem / Keystone Press Agency / Global Look Press

Что происходит в Курской области Не прошло и месяца, как зоркий сокол в Киеве заметил, что на Курщине, в Ольговском лесу, окружены до двух тысяч вояк хунты, которых сейчас добивают ВС России. Мало того, DeepState неожиданно признал, что они прорываются к Малой Локне и даже, цитата, «имеют некоторый успех». Вооруженные силы хунты также отходят с окраин Дарьина, за которое вторую неделю идут тяжелые бои.

Положение ВСУ на разных направлениях в зоне СВО Гораздо хуже положение ВСУ на Кураховском направлении. Здесь СМИ противника прямо пишут о приближающейся катастрофе. Зажатые в клещи вояки хунты требуют отдать приказ об отступлении, так как единственная дорога с твердым покрытием практически перерезана. Вооруженные силы России находятся в 800 метрах к югу от нее у Константинопольского и Успеновки, а пройти по раскисшему чернозему практически нереально.

Западные издания заметили, что между наступающими от Солнцевки с севера ВС России до наших позиций на юге всего 15 километров. И если в Москве решат замкнуть этот котел, то у двух полноценных бригад и массы разрозненных подразделений противника останутся доступными лишь две дороги — либо к Бандере, либо в плен.

Вооруженные силы России освободили Новую Ильинку на берегу обмелевшего Кураховского водохранилища и начали бои в Берестках, что дает возможность бить из танковых орудий по Курахову прямой наводкой, простреливая город насквозь. Севернее дела немногим лучше. Противник признает охват Покровска с юга. Даже под данным DeepState, российская армия взяла под контроль Юрьевку и Петровку и сейчас ведут бои в Пустынке.

Фото: РИА «Новости»

Ситуация в Купянске, Торецке и Северске Неожиданно для всех безумный прорыв наших штурмовиков в Купянск удался. <…> Командование бросило на помощь подкрепления, которых оказалось достаточно, чтобы сначала закрепиться, а за выходные взять под контроль развалины сахарного завода, разграбленного еще в лихие 90-е.

В пока еще Торецке ВС России медленно продвигаются вперед, постепенно охватывая центральный террикон, на который опирается вся оборона противника. Западные аналитики подсчитали, что ВСУ контролируют менее трети городской застройки, и с потерей терриконов шансов удержать даже эти позиции у них не останется.

Единственным участком, на котором противник добился успеха, стал Северск. Здесь, помимо продвижения вплоть до Белогоровки, вооруженные силы хунты смогли отбить кусок севернее Ивано-Дарьевки и Спорного. На всем остальном фронте — от наших бывших северных госграниц и вплоть до берегов Черного моря в Херсонской области — с разной скоростью, но враг везде отступает. И ожидаемо наносит удары вглубь территории России, потому что больше ему ничего не остается.

Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Global Look Press

Что изменится после разрешения бить вглубь России За выходные единственный из более чем полусотни запущенных беспилотников достиг цели. Это был переделанный под БПЛА, судя по полетному профилю, легкомоторный А-22. Пролетев более 1300 километров, он смог поразить вспомогательный цех на Ижевском заводе, ранив одного из сотрудников.

Наши ответили не зеркально: 120 ракет и 90 беспилотников посетили в первую очередь объекты энергетической инфраструктуры и порты Одессы. По официальным данным противника, от 96 до 109% целей сбиты. По информации же независимых киевских источников и фото- и видеоданным, целей достигли 75-80% ракет и «Гераней».

И разрешение на удары бить ракетами вглубь нашей территории ничего в этом соотношении не изменит, как ничего принципиально не изменили поставки F-16. Эти истребители, как мы видим, ни на что повлиять не смогли.

Даже понимая, что после того не значит вследствие того, вынужден констатировать: после начала использования ВСУ F-16 темпы нашего продвижения на всех фронтах выросли в несколько раз. Страшно подумать, что произойдет, если какой-нибудь Storm Shadow упадет где-нибудь в Орле.