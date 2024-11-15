ВС России вплотную подошли к Купянску

Советник главы ДНР Гагин: армия России начала закрепляться в промзоне Купянска

Подразделения Вооруженных сил РФ вплотную подошли Купянску. Об этом сообщил советник главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1» .

«Наши боевые порядки вплотную подошли к Купянску и начинают закрепляться, в том числе и в промышленной зоне. Это передовые порядки», — заявил Гагин.

Он отметил, что у украинских военных в районе Купянска стала «гореть земля под ногами», в частности после совершения ими военных преступлений в отношении местного населения.

Ранее стало известно о попытках украинских войск покинуть свои позиции на Кураховском направлении. Российские военные начали отрезать пути снабжения противника вблизи Курахова.