ВС России вплотную подошли к Купянску

Подразделения Вооруженных сил РФ вплотную подошли Купянску. Об этом сообщил советник главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1».
«Наши боевые порядки вплотную подошли к Купянску и начинают закрепляться, в том числе и в промышленной зоне. Это передовые порядки», — заявил Гагин.
Он отметил, что у украинских военных в районе Купянска стала «гореть земля под ногами», в частности после совершения ими военных преступлений в отношении местного населения.
Ранее стало известно о попытках украинских войск покинуть свои позиции на Кураховском направлении. Российские военные начали отрезать пути снабжения противника вблизи Курахова.
Вечер традиционной русской культуры пройдет в Серпухове 15 ноября
«Мострансавто» назвало топ-10 маршрутов к местам отдыха в Подмосковье
Власти Абхазии отзовут ратификацию соглашения с Россией
Почти 2 тысячи пациентов прошли школу борьбы с сахарным диабетом в Мытищах
Протестующие в Абхазии потребовали отставки президента
Сухостой и гнилые деревья убрали в природном хозяйстве «Русский лес»
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте