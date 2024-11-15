ВСУ начали бежать со взятых в клещи позиций под Кураховом

Украинские военнослужащие пытаются покинуть позиции в селах к югу и юго-востоку от Курахова. Об этом сообщил ТАСС .

Боевики ВСУ оказались в клещах на Кураховском направлении и несут значительные потери. Они бегут из Елизаветовки, Ильинки, Анновки и Успеновки, отметил собеседник издания.

«Там клещи, они бегут по простреливаемым дорогам, несут потери», — подчеркнул он.

Старший наводчик РСЗО «Град» с позывным Саров предположил, что бегство ВСУ с позиций под Курахово происходит из-за нехватки военнослужащих и падения морального духа. Российские войска не дают противнику пополнить запасы снарядов и получить подкрепление, добавил он.

Ранее украинские военные подорвали дамбу под Кураховом. В результате они затопили свои собственные позиции, не нанеся ущерба российской армии. Под водой оказалась территория в низинах и на уровне плотины. В силовых структурах действия ВСУ объяснить не смогли.