Прощальная гастроль кровавого Джо. Байден разрешил бить по России

Президент США Джо Байден разрешил Украине бить вглубь России дальнобойными ракетами ATACMS. По данным New York Times, ВСУ смогут их использовать для «защиты» своих войск в Курской области. Официального заявления Белого дома пока не было. Вслед за США на использование своих ракет SCALP/Storm Shadow по территории РФ дали Британия и Франция, сообщила газета Le Figaro. Владимир Путин в сентябре подчеркивал, что удары дальнобойным оружием будут означать участие стран НАТО в конфликте с Россией. Решение Байдена переводит российско-американские отношения в новую плоскость и фактически значит лишь одно — США напрямую вмешались в ход украинского конфликта, рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец. Он уверен: в ближайшее время в Кремле примут очень важное решение, и с этого дня изменится не только ход СВО, но и характер российско-американских отношений.

Что разрешили Украине Байден впервые санкционировал применение Украиной поставленных американских ракет дальнего радиуса действия для ударов по российской территории. Об этом New York Times сообщили официальные лица из американской администрации. По их словам, первоначально оружие применят против ВС России и якобы находящихся в Курской области северокорейских военных. Источники агентства Reuters сообщили, что Украина намерена нанести первые удары ATACMS по Курской области в ближайшие дни. Никаких подробностей они не привели, опасаясь нарушить планы ВСУ. Вслед за отмашкой из Вашингтона разрешения на использование других дальнобойных ракет — SCALP и Storm Shadow пришли из Франции и Британии.

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency / Global Look Press

Нанесение ударов подобными ракетами будет означать непосредственное участие натовских стран в конфликте с Россией, заявлял ранее Владимир Путин. И решение Джо Байдена стало лишь объявлением о прямом вмешательстве США в российско-украинский конфликт, рассказал 360.ru военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец.

Как ответит Россия Разрешение Байдена переводит российско-американские отношения в новую плоскость, заявил эксперт.

Это новая температура, это обострение отношений имеет здесь еще и другую цель — как можно больше нагадить Трампу перед вступлением в его должность, испортить карты Трампу, который, в общем-то, обещает, что он умиротворит российско-украинский конфликт. Виктор Баранец

Собеседник 360.ru предупредил — американцы попытаются оправдать решение тем, что ракеты будут использовать не только против российских войск, но и якобы против солдат из КНДР, хотя их присутствие на территории Курской области никем не доказано. «Сегодня самый главный вопрос, вот в эти минуты, когда я говорю — как будет отвечать Россия? Это чрезвычайно важно, потому что проглотить эту пилюлю и сказать, что мы не согласны, что мы обеспокоены и так далее — этого будет мало. С нашей стороны потребуется конкретный ответ на этот антироссийский выпад, а это говорит о том, что сейчас Кремль очень крепко думает, как будем отвечать», — подчеркнул Виктор Баранец. Он добавил — с сегодняшнего дня изменится не только ход специальной военной операции, но «очень серьезно изменится характер российско-американских отношений». Решение Байдена следует расценивать не просто как провокацию. Разрешение ВСУ применять дальнобойные ракеты следует рассматривать в контексте пересмотра Основ политики в области ядерного сдерживания Российской Федерации, заявил 360.ru политолог Вадим Сипров. «Массовое использование ракет ATACMS может быть расценено российским руководством как повод к ответным действиям в отношении Соединенных Штатов», — добавил эксперт.

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com / Global Look Press

Куда дотянутся ATACMS На Украине уже есть американские ракеты, но пока ВСУ не использовали их для ударов вглубь российской территории, уточнил Баранец. «Это ракеты ATACMS. У нее много модификаций. Самая ближняя модификация 160-165 километров дальности. Максимальная дальность — 300 километров. Естественно, если вы возьмете Харьковскую область, допустим, откуда они будут стартовать, то фактически они будут простреливать, например, насквозь фактически всю Курскую область», — заявил полковник в отставке. Единственный позитивный момент в сложившейся ситуации — США не могут передать Украине много ракет, рассказал Вадим Сипров. С другой стороны, напомнил он, есть еще британские Storm Shadow и их французский аналог — крылатые ракеты SCALP.

ATACMS опасны тем, что они могут использоваться, как в конфигурации «земля-земля», так и с воздушных носителей. Вот в этом риск, но опять же — в большом количестве этих ракет нет. Вадим Сипров политолог

Сипров добавил, что возможные удары дальнобойными ракетами по территории России крайне опасны. Это может «поставить мир на грань глобальной военной катастрофы», резюмировал он.

Что может сделать Трамп Уходящий через два месяца с должности президента США Джо Байден пытается как можно сильнее насолить избранному главе государства Дональду Трампу, испортить его старт, отметил Виктор Баранец. Республиканец в сложившейся ситуации не способен повлиять на развитие событий, добавил Сипров. «В данный момент у Дональда Трампа никаких полномочий для того, чтобы отменить это решение президента Соединенных штатов, нет. Это первое, о чем здесь необходимо сказать», — подчеркнул политолог.

Фото: Jeremy Hogan/Keystone Press Agency / Global Look Press

По его словам, «вашингтонское болото, которое грозится осушить Дональд Трамп, и то самое глубинное государство, которое должна будет снести и уничтожить его новая команда», решило под конец максимально испортить отношения с Россией. «Естественно, это очень сильно осложнит переход на диалог по украинскому вопросу между Россией и новой вашингтонской администрацией», — констатировал Вадим Сипров. На решение Байдена разрешить ВСУ бить дальнобойными ракетами по территории России отреагировал депутат Госдумы Леонид Слуцкий. Он заявил, что американский лидер твердо решил войти в историю как «кровавый Джо».