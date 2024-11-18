Le Figaro удалила информацию о разрешении Парижа и Лондона на удары по РФ Storm Shadow

Французское издание Le Figaro удалило данные о якобы разрешении Лондона и Парижа бить по территории России европейскими ракетами Storm Shadow. Данные об этом газета опубликовала вскоре после того, как NYT сообщила о разрешении Джо Байдена ВСУ использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь РФ.

На удаление публикации в Le Figaro обратило внимание украинское издание «Страна».

Если в старой версии статьи говорилось о том, что французы и британцы вслед за США разрешили Украине поразить российскую территорию своими дальнобойными ракетами SCALP/Storm Shadow. То теперь в ней есть лишь сообщение о разрешении американского президента по ракетам ATACMS.

Представитель Трампа Стивен Чунг в беседе с CNN не стал давать ответа на вопрос о том, был ли избранный лидер страны в курсе этого решения Байдена.